Bu köyde 30 yıldır tek iftar sofrası var
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı 50 hanelik Çamlıbel köyü sakinleri ramazan aylarında tek iftar sofrasında buluşuyor.
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı 50 hanelik Çamlıbel köyü sakinleri ramazan aylarında tek iftar sofrasında buluşuyor. 30 yıl önce köylülerin bireysel katkılarıyla başlattıkları toplu iftar geleneği, 2018 yılından itibaren merkezi Ankara'da bulunan Yerköy Çamlıbel Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığıyla profesyonel olarak sürdürülüyor.
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