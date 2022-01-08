Bu koroda müzikten anlayan yok

Grup üyeleri öğretmen emeklisi, ev hanımı, bankacı ama hiçbirinin müzik eğitimi yok.

Bugün 175 kadın üyeye ulaşan koronun Şefi Aysel Gürel, "Üyelerimizin hiçbiri sanatla ilgili değildi. Ben öyle arkadaşları koroya almıyorum. İstiyorum ki koro tamamen amatör olsun. İlk defa bu koroyla sahneye çıkıyorlar" dedi.