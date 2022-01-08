08 Ocak 2022 Cumartesi 20:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 20:30:00
Bu koroda müzikten anlayan yok
Bursa'da yaşları 45 ile 80 arasına değişen hiçbir müzik eğitimi almayan 20 kadın bir araya gelerek 16 yıl önce Nilüfer Kadın Korosu'nu kurdu.
Grup üyeleri öğretmen emeklisi, ev hanımı, bankacı ama hiçbirinin müzik eğitimi yok.
Bugün 175 kadın üyeye ulaşan koronun Şefi Aysel Gürel, "Üyelerimizin hiçbiri sanatla ilgili değildi. Ben öyle arkadaşları koroya almıyorum. İstiyorum ki koro tamamen amatör olsun. İlk defa bu koroyla sahneye çıkıyorlar" dedi.