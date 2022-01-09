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09 Ocak 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:09 Ocak 2022 Pazar 17:00:00

Bu kez sınava Anne babalar girdi

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Diyarbakır Bismil'deki Köseli İlk ve Orta Okulu'nda öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak amacıyla "Anne baba benimle kitap okur musun?" projesi hayata geçirildi.

Diyarbakır Bismil'deki Köseli İlk ve Orta Okulu'nda öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığını aşılamak amacıyla "Anne baba benimle kitap okur musun?" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında velilere okumaları için "Başarıya Götüren Aile" adlı kitap dağıtıldı. 3 haftanın ardından veliler okudukları kitaba ilişkin sınava girdi. Sınav sonucunda dereceye giren velilere çeşitli ödüller verilecek.

Okulda sınav dolaysıyla yapılan programa, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kaymakam Enver Hakan Zengince, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven, projeye destek veren iş insanı Musa Çelebi katıldı. Kaymakam Zengince, insanoğlunun öğrenmek ve öğretmek üzere yaratılmış bir varlık olduğunu belirterek, okumanın önemine değindi. "Bilgiye sahip olursak bilgiyle donanırsak kendimizi, çevremizi, tabiatı ve dünyayı daha iyi anlar ve anlamlandırırız" ifadelerini kullanan Zengince, okul idaresi tarafından belirlenen kitabın velilere dağıtıldığını, kitabı okuyan velilerin çevrelerine örnek olması amacıyla sınava tabi tutulduklarını söyledi. Zengince, şöyle konuştu: "Bu sınav velilerin bilgisini ölçmek için değil, diğer insanlara örnek olmak amacıyla yapıldı. Okuma yazma bilmeyen bazı velilerimiz sınava girmek için evde çocuklarına kitabı okuttu. Sınava da çocuklarıyla birlikte girdi. Bu çok güzel ve anlamlı bir davranıştır. Bu projenin maksadına ulaşmasının en güzel örneğidir. Okuma yazma bilmeyen velilerimizi de Halk Eğitim Merkezindeki kurslarımıza davet ediyoruz, onlara bu konuda her türlü desteği vereceğiz." Okul Müdürü Muhammed Kaçmaz da aileleri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. "Projede başarılı olduğumuzu, velilerimizin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirdiklerini gördük. Bu bizi gururlandırdı" diyen Kaçmaz, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. Veli Mustafa Demir de projeyle bütün aile kitap okumaya başladıklarını, evde eşiyle kitap okumaya başlamalarının çocukları da olumlu etkilediğini dile getirdi. Veli Fatma Tankut ise proje için yetkililere teşekkür ederek, "Çocuklarımızla daha çok vakit geçirmeye başladık. Tüm ailelere önerimiz çocuklarıyla daha çok vakit geçirsinler, onlarla ilgilensinler. Bunun yolu da birlikte kitap okumaktan geçer." diye konuştu.

Etiketler : sınava anne babalar girdi Çocuklar Veli Fatma Tankut Halk Eğitim Merkezi
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