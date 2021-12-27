Bu kafenin patronu güvercin Guguk

İzmir Urla Sanat Sokağı'nda bir kafeye 2 yıl önce gelen mısıri cinsi güvercin ile kafeterya sahibi Mehmet İrtiş'in yakınlığı, zamanla müşterilerin de ilgisini çekti. Müşterilere yapılan tostlara ortak olan Guguk, her sabah Mehmet İrtiş'in yanında fırına da gidiyor.



Guguk'u 2 yıl önce çatıda bulduğunu söyleyen İrtiş, "Her gün saat 07.00 gibi besledim. İlk 6 ay boyunca bu böyle sürdü. Sonra bana alıştı, arkadaş olduk. Dükkan adeta benim değil, onun. Özellikle Guguk'u görmeye gelenler var. Dükkandan çıktığımda da peşimden gelir" dedi.

Kafeterya çalışanlarından Öznur Özcan, "Beraber çok güzel vakit geçiriyoruz. İlk başlarda bana çok fazla yakınlaşmıyordu. Şimdi beraber tost bile yiyoruz. Müşteriler de çok güzel tepkiler veriyor ve genellikle şaşırıyorlar. Görenler 'Guguk' ile fotoğraf çektiriyor" diye konuştu.

Kafeteryada 4 ay önce çalışmaya başladığını söyleyen Selcan Dokuyan da "Guguk'u ilk gördüğümde çok şaşırdım. Ben de kuş besledim ama bu kadar ilgili olmamıştı. Mehmet ağabeye gerçekten çok düşkün ve sadık. Bir hayvan ve insanın birbirlerine bu kadar bağlı olması çok güzel" ifadelerini kullandı.