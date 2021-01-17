Bu kafe müşterilere kapalı, sokak kedilerine açık

İşletme sahibi Furkan Güney, sokak kedilerinin kafeteryasına girip çıkabilmesi için cama delik açtırdı. Düzenli olarak kedilerin karınlarını doyuran Güney, "İş yerimiz müşterilere kapalı, sokak kedilerine açık" dedi.

Zor bir süreçten geçildiğine işaret eden Güney, sözlerini şöyle sürdürdü: "Salgından bütün dünya etkilendi ama sektör olarak en çok etkilenen kafe ve restoran sektörü oldu. Biz de tedbirler kapsamında dükkanımızı kapattık. Açılacağı günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Hayvanseverim, burada sürekli olarak kedi ve köpek besliyorduk. Kafemiz kapandıktan sonra da bunları yapmaya devam ettik. Kediler giriş çıkış yapsın diye camdaki bu deliği tekrar açtık. Pandemiden onlar etkilenmesin istedik. Elimizden bu geliyordu, bunu yaptık." Güney, bazen kendilerinin bazen de vatandaşların sokak kedilerine mama bıraktığını belirterek "Hem soğuktan korunsunlar hem de aç kalmasınlar istedik. Burası deniz kenarında olduğu için kışın da çok soğuk oluyor. Kafede soğuktan da korunuyorlar. Onlar için iyi oldu." ifadelerini kullandı. Hayvanları, "Allah'ın dilsiz kulları" olarak nitelendiren Güney, onlara yardımcı olmanın hem İslam'da hem de Türk kültüründe bulunan çok önemli bir davranış olduğunu sözlerine ekledi.