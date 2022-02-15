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15 Şubat 2022 Salı 08:10:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 08:10:00

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar yağışı geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre yurdun bazı illerinde sağanak ve kar var. Bu akşam Kocaeli ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı, gece saatlerinde Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte 15 Şubat güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Şubat 2022 tarihli hava durumu raporu yayınlandı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri..

Meteorolojinin son değerlendirmelerine göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kocaeli ve Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı, gece saatlerinde Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kocaeli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Zonguldak çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Muş ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve bugün (Salı) sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Etiketler : sağanak kar marmara
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