Meteoroloji'den 5 günlük uyarı

Bu illerde yaşayanlar dikkat: 5 gün için uyarı verildi... Çöl tozları geri geliyor

17 Nisan Pazar güncel hava durumu raporu yayımlandı. Kuvvetli sağanak yağış bugün Marmara başta olmak üzere birçok bölgede başlayıp önümüzdeki 5 gün için de ülke geneline yayılacak. Geçen haftalarda da doğu illerinde görülen toz taşınımı bu sefer de batı ve iç kesimlerde etkisini gösterecek. Marmara`da toz taşınımı yarın başlayacak, pazartesiye kadar sürecek. İşte güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Antalya'nın batı ilçelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma don olayı bekleniyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

BUGÜN İÇİN UYARI!

Pazar günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların; akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Kırklareli, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile zamanla Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere İstanbul, Çanakkale, Balıkesir'in kuzey ve batısı ile İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'nin 18 Nisan Pazartesi günkü haritasına bakıldığında pazar günü etkili olacak yağış yarın itibariyle Karadeniz bölgesine doğru etkisini arttıracak.

METEOROLOJİ'DEN UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

19 Nisan Salı günkü hava durumu raporunda ise kuvvetli sağanak etkisini arttırarak yurt geneline yayılacak.

20 Nisan Çarşamba günkü haritaya bakıldığında, Akdeniz bölgesini terk etmesini beklenen kuvvetli yağmur diğer bölgelerimizde etkisini göstermeye devam edecek.

21 Nisan Perşembe günkü rapora bakıldığında ise kuvvetli sağanak yağış Trakya bölgesinde etkisini gösterecek. Diğer yerlerde güneşli hava bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN BİRÇOK İL İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI! GÖZ GÖZÜ GÖRMEYECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, birçok ili yarın meydana gelmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Afrika üzerinden gelen toz nedeniyle birçok kentte göz gözü görmeyecek! İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok ili toz taşınımı ve fırtına konusunda uyardı. Bu hafta sonu etkisini göstermesi beklenen toz taşınımı nedeniyle astım, bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar ve kronik hastalığı bulunanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmaması tavsiye ediliyor. Öte yandan meteoroloji, vatandaşları; meydana gelebilecek gaz zehirlenmelerine karşı da uyarıyor. Toz taşınımı meydana gelecek iller tek tek açıklandı! İşte o iller...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi 17 Nisan Pazar günü gerçekleşmesi beklenen toz aşımına karşı Aydınlıları uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 17 Nisan 2022 Pazar günü Ege Bölgesi'nde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımının neden olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan bilgilere göre, Pazar günü bölge genelinde Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği belirtildi. Pazartesi günü ise Eskişehir ve Kütahya il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması beklendiği de kaydedildi.

Vatandaşlar; toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.

Meteoroloji, Denizli'ye Afrika üzerinden toz taşınımı ve şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü; Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ı Afrika üzerinden toz taşınımı beklenildiği için olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Nisan 2022 Pazar günü bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli) Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. Toz taşımının 17 Nisan 2022 tarihinde saat 06.00'da başlayacağı ve 18 Nisan 2022 tarihinde ise saat 23.59'da son bulacağı belirtildi.

SARI KODLU UYARI YAPILDI

Toz taşınımı uyarısı ardından Denizli için şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 km) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiği bildirilerek vatandaşlar; ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "İl genelinde Pazar günü Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. Pazartesi günü rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği beklendiğinden oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunmalıdır" denildi.