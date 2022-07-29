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29 Temmuz 2022 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 16:30:00

Bu ilçenin üçte biri yurtdışında!

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İsveç başta olmak üzere en fazla göçü İskandinav ülkelerine veren 50 bin kişinin yaşadığı Konya'nın Kulu ilçesinin nüfusu, yaz aylarında ziyarete gelen gurbetçilerle 150 bine çıkıyor. İlçede, dönem dönem kuzey Avrupa ülkesinden gelen siyasetçiler, seçim çalışması da yapıyor.

İsveç başta olmak üzere en fazla göçü İskandinav ülkelerine veren 50 bin kişinin yaşadığı Konya'nın Kulu ilçesinin nüfusu, yaz aylarında ziyarete gelen gurbetçilerle 150 bine çıkıyor. İlçede, dönem dönem kuzey Avrupa ülkesinden gelen siyasetçiler, seçim çalışması da yapıyor.

Pandemi dışında her yıl memleketini ziyaret etme geleneğini bozmayan gurbetçiler, ilçe ekonomisine ve esnafa büyük katkı sunuyor. Caddelerde dolaşan yabancı plakalı otomobiller ve mağazalarda alışveriş yapan gurbetçilerle ilçe yaz aylarında en hareketli dönemini yaşıyor.

Etiketler : Bu ilçenin üçte biri yurtdışında isveç pandemi konya
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