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Bu ekmek 200 yıllık mayayla yapılıyor
Elazığlı taksici Müslüm Baba
07 Kasım 2020 Cumartesi 14:31:00 - Güncelleme:08 Kasım 2020 Pazar 16:54:00

Bu ekmek 200 yıllık mayayla yapılıyor

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Gümüşhane'nin Torul İlçesi'ne bağlı Cebeli Köyü'nde en az 200 yıllık olan ekşi mayayla kepekli köy ekmeği geleneksel taş fırınlarda bir gelenek eşliğinde yapılıyor.

Köyün bin 904 metre rakımlı Çiçekli Mahallesi'nde tarihi fırında pişirilecek ekmekler için su değirmeninde öğütülen buğday unu 200 yıllık ekşi mayayla hamur haline getirildikten sonra taş fırında 2-2.5 saat aralığında pişirilip sıcak sıcak mahalle sakinlerine dağıtılarak yüzlerce yıldır sürdürülen hayırlı gelenek devam ettiriliyor.

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