Bu dostlara can feda

Zonguldak'ta yaşayan Seda Mercan ile arkadaşı Gamze Otyıldız, hayvanseverlerin de desteğiyle temin ettikleri mamaları araca yükledikten sonra sokak hayvanları için mesaiye başlıyor. Her gün kilometrelerce yol giden iki arkadaş, günün farklı saatlerinde hayvanların toplu bulunduğu yerlere mamalarla ulaşarak onların karnını doyuruyor.



15 yıldır yakından ilgilendikleri hayvanların sevgiye olan açlığını gideren Mercan ve Otyıldız, kedi ve köpeklerin aşı ile diğer bakımlarını da ellerinden geldiğince yaptırmaya çalışıyor. Salgın sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını yalnız bırakmamaya gayret eden iki arkadaş, sosyal medyadan gönüllülere ulaşmayı hedefliyor.