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23 Aralık 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 17:30:00

Bu çiftin bileği bükülmüyor

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Kocaeli'de yaşayan milli bilek güreşçisi, hastanede tanışarak evlendiği ve aynı spora yönlendirdiği eşi ile birbirlerine destek olarak başarı peşinde koşuyor.

Kocaeli'de yaşayan milli bilek güreşçi Meryem Yıldırım Sevci, hastanede tanışarak evlendiği ve aynı spora yönlendirdiği eşi Seyfettin Sevci ile birbirlerine destek olarak başarı peşinde koşuyor. Sporla hayata tutunan engelli çiftin bileği bükülmüyor. Seyfettin Sevci "Eşimin başarıları beni gururlandırıyor" diyor.

Etiketler : koc bilek güreşi bilek güreşçisi
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