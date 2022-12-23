Bu çiftin bileği bükülmüyor

Kocaeli'de yaşayan milli bilek güreşçi Meryem Yıldırım Sevci, hastanede tanışarak evlendiği ve aynı spora yönlendirdiği eşi Seyfettin Sevci ile birbirlerine destek olarak başarı peşinde koşuyor. Sporla hayata tutunan engelli çiftin bileği bükülmüyor. Seyfettin Sevci "Eşimin başarıları beni gururlandırıyor" diyor.

