Bu bakkalda para geçmiyor gelen kimse boş çevrilmiyor

Sivas Selçuklu Mahallesi'nde Akşemsettin Camiinin bahçesinde bulunan müştemilat "hayır bakkalına" dönüştürüldü. Hayır sahipleri tarafından gelen yardım ve gıda malzemeleri ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz bir şekilde veriliyor. Erzaklar arasında bir evin ihtiyaçları arasında bulunan temel gıda malzemelerinin tümü bulunuyor. Hiç kimsenin boş çevrilmediği hayır bakkalına yurtiçi ve yurt dışından birçok hayırsever yardımda bulunuyor.

