Bu bahçeden sebze toplamak ücretsiz

Mersin'de Mezitli Belediyesi, gıda fiyatlarında yaşanan artış üzerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Halk Bahçesi açtı. Hiçbir görevlinin başında beklemediği Halk Bahçesi'nden vatandaşlar ücretsiz olarak yararlanıyor.



Belediye çalışanları tarafından oluşturulan ve bakımı düzenli olarak yapılan Halk Bahçesinde, domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, roka, maydanoz, nane gibi sebze ve yeşillikler bulunuyor. İsteyen istediği kadar alabiliyor.