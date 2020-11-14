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14 Kasım 2020 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 09:58:00

Bu atlara vefa borcumuz var

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Osmaniye'de yaşayan Yusuf Aydoğmuş, "dört nala" koşmak yerine yan iki ayağını aynı anda atarak yorulmadan daha uzun mesafeler gidebilen ve binicisini de yormayan rahvan at yetiştirmek için 30 yıl önce hara kurdu.

Rahvan yürüme ve koşma biçiminin sonradan öğretildiği atlarla yıllardır ilgilenen Aydoğmuş, Türklerin bu kadim geleneğini gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor. Aydoğmuş, "Bu atlar sayesinde 3 kıtaya hükmedebilmişiz. Bu atlara vefa borcumuz var. Onlara gereken değeri vermek ve rahvan at geleneğini geleceğe taşımak boynumuzun borcu" dedi.

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