Rahvan yürüme ve koşma biçiminin sonradan öğretildiği atlarla yıllardır ilgilenen Aydoğmuş, Türklerin bu kadim geleneğini gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor. Aydoğmuş, "Bu atlar sayesinde 3 kıtaya hükmedebilmişiz. Bu atlara vefa borcumuz var. Onlara gereken değeri vermek ve rahvan at geleneğini geleceğe taşımak boynumuzun borcu" dedi.

