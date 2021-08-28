Bu ambulans 3 dakikada hastanın yanında

Bu ambulans 3 dakikada hastanın yanında

Motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu veya ambulansın girmekte zorlandığı dar sokaklarda hizmet veriyor.

İlk 3-5 dakikada hastalara ulaşıp ilk müdahaleyi yapan ekiplerin motosikletlerinde, hastaları yaşama bağlayacak olan, pek çok ekipman bulunuyor. Hasta hastaneye sevk edilmeden önce ilk müdahale yapılabiliyor.