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28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00

Bu ambulans 3 dakikada hastanın yanında

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Sağlık Bakanlığı'nın motosikletli acil sağlık ekipleri, Antalya'da da çalışmalarını yürütüyor.

Motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu veya ambulansın girmekte zorlandığı dar sokaklarda hizmet veriyor.

İlk 3-5 dakikada hastalara ulaşıp ilk müdahaleyi yapan ekiplerin motosikletlerinde, hastaları yaşama bağlayacak olan, pek çok ekipman bulunuyor. Hasta hastaneye sevk edilmeden önce ilk müdahale yapılabiliyor.

Etiketler : motosiklet ambulans sağlık bakanlığı
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