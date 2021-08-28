28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30:00
Bu ambulans 3 dakikada hastanın yanında
Sağlık Bakanlığı'nın motosikletli acil sağlık ekipleri, Antalya'da da çalışmalarını yürütüyor.
Motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu veya ambulansın girmekte zorlandığı dar sokaklarda hizmet veriyor.
İlk 3-5 dakikada hastalara ulaşıp ilk müdahaleyi yapan ekiplerin motosikletlerinde, hastaları yaşama bağlayacak olan, pek çok ekipman bulunuyor. Hasta hastaneye sevk edilmeden önce ilk müdahale yapılabiliyor.