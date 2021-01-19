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19 Ocak 2021 Salı 20:45:00 - Güncelleme:20 Ocak 2021 Çarşamba 10:08:00

Brezilyalı Larissa Türkiye'de... Bisikletle dünya turu

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Brezilyalı bisikletçi Larissa Cantarelli (29), 1,5 yıl önce yaşadığı Portekiz'den bir kadının neler yapabileceğini göstermek için dünya turuna çıktı.

Tur kapsamında Türkiye’de bulunan Larissa Cantarelli, Kapadokya’nın ardından Beyşehir'e giderek tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etti. Cantarelli, ''Neredeyse 15 ülke gezdim. Yolculuğumun amacı kadınların kendi başlarına bir şeyler başarabileceğini göstermek ve cesaret vermek'' dedi.

Bisikletiyle 4 kıtada 13 ülkeyi gezen Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima da(33), Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Tajima, Türkiye'de toplam 3 ay gezecek ve ardından Gürcistan'a geçecek.  

Etiketler : Larissa Cantarelli bisiklet dünya turu
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