Brezilyalı Larissa Türkiye'de... Bisikletle dünya turu

Tur kapsamında Türkiye’de bulunan Larissa Cantarelli, Kapadokya’nın ardından Beyşehir'e giderek tarihi Eşrefoğlu Camisi'ni ziyaret etti. Cantarelli, ''Neredeyse 15 ülke gezdim. Yolculuğumun amacı kadınların kendi başlarına bir şeyler başarabileceğini göstermek ve cesaret vermek'' dedi.

Bisikletiyle 4 kıtada 13 ülkeyi gezen Japon fotoğraf sanatçısı Hirohisa Tajima da(33), Antalya'nın Alanya ilçesine geldi. Tajima, Türkiye'de toplam 3 ay gezecek ve ardından Gürcistan'a geçecek.