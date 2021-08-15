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15 Ağustos 2021 Pazar 12:46:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2021 Pazar 12:48:00

Bozkurt'ta Kur'an Kursu öğrencilerinin ip düzeneği oluşturup suya giren emekli astsubay kurtardı

Kaynak: AA

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Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, bir bölümü çöken Kur'an Kursu binasından öğrenci ve eğitmenlerin büyük bölümünün, 65 yaşındaki emekli bir astsubay tarafından kurtarıldığı ortaya çıktı.

İlçede bulunan Süleymaniye Kız Kur'an Kursu öğrencileri sel sırasında binada mahsur kaldı. Öğrencilerin bir bölümü helikopterle bölgeden tahliye edildi. Bir bölümünü de emekli bir astsubay olan Turhan Tekin'in oluşturduğu ip düzeneğiyle kurtulduğu belirtildi.

Tahliyeden 10 dakika sonra ise binanın bir bölümü çöktü.

Turhan Tekin, AA muhabirine, Çankırılı olduğunu, balık avına merakı nedeniyle 20 yıl önce Bozkurt'a yerleştiğini söyledi.

Sel felaketinin yaşandığı 11 Ağustos'ta her şeyin bir anda olduğunu anlatan Tekin, "Kur'an Kursunun hemen arkasındaki binada oturuyordum. Çocukların yardım çığlıklarını duydum. İp buldum ama ipi karşıya atamadım. Onları nasıl kurtarırım diye düşünürken, aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım." dedi.

İple bir palanga (Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek) sistemi oluşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Belime bir ip bağlayarak aşağıya indim. Suyu boyladığımda derinliğin 1,5 metre civarında olduğunu gördüm. Boy verdiğimde ben bunları kurtarırım dedim. İple karşıya geçip binada mahsur kalanları çıkardım. Getirdiğim yerle yol arasında biraz yükseklik vardı. Yukarıda birkaç genç bekliyordu onlar da benim kurtardıklarımı yukarı çekti."

Tekin, karşıya geçirdiklerinin bir bölümünü de evinde misafir ettiğini aktardı.

Kur'an ursu öğrencilerinin kurtarıldıkları anlara şahitlik eden Satı Sümbül, çay taşmadan önce anons yapıldığını ve evlerinden çıktıklarını söyledi.

Dışarıda beklerken Kur'an Kursu'nda öğrencilerin olduğunun söylendiğini anlatan Sümbül, "Çocuklar, 'bizi kurtarın' diye bağırmaya başladı. Korktukları için 5. kata kaçmışlardı. İple sistem kurulunca aşağıya indirildiler. İplerle karşı tarafa geçirildiler. Biz öğrencileri çıkardıktan sonra bina çöktü" ifadelerini kulandı.

Etiketler : Bozkurt Kur'an Kursu öğrencileri emekli astsubay kurtardı ip düzeneği
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