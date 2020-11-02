Boynuza şekil verecek çırak bulamadı

Çatalhöyük'ten günümüze kadar ulaşan Anadolu motiflerini boynuzdan elde ettiği malzemelerle buluşturan 67 yaşındaki Atışan, sanatını 51 yıldır sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü üreticisi olan Mehmet Atışan, "Şimdiki gençlerimizde ne yazık ki sabır yok. Bu nedenle ne yazık ki şu an işi öğretebileceğim kimse yok" dedi.