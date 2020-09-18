18 Eylül 2020 Cuma 00:23:00 - Güncelleme:18 Eylül 2020 Cuma 00:23:00
Böyle taksici görülmedi
Kaynak: DHA
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Manisa'da taksicilik yapan ‘Amerikalı' lakaplı Talip Kaya (49), bildiği İngilizce ve Rusça dilleriyle kente gelen turistlerden talep görüyor.
Kaya, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) gelen yabancı turistlere de rehberlik yapıyor. Öğrenmeyi sevdiğini söyleyen Kaya, “Daha fazla dil öğrenmek istiyorum. Bunun için çabalıyorum” dedi.
- Böyle taksici görülmedi
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