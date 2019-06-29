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29 Haziran 2019 08:31 | Cumartesi

Böyle bir trajedi görülmedi: Ölen ile yaşayanı karıştırdılar

Beşiktaş’taki makas atan aracın neden olduğu kazadan 18 gün sonra bir yanda mucize bir yanda drama neden olan bir gelişme yaşandı. Öldü diye gömülen 9 yaşındaki Hiranur yaşıyordu. Toprağa verilen ise yaşıyor denilen 9 yaşındaki Gülnür’du.

BÖYLE BİR HATA NASIL YAPILIR?

Baba Nurullah Eray: Bu nasıl bir şok... Adli Tıp Kurumu'nda ben ölen oğlumu teşhis ettim. "Kızın yaralı" dediler. "Dayı ben Hiranur" deyince hem sevindim hem de ayaklarımın bağı çözüldü. Büyük bir sevinç, büyük bir hüzün... Doktorlara "Bu benim kızım değil" dedim. Doktorlar bile şok oldu. Eşim Birgül de kazada beyin travması geçirdi. Oğlumuzun öldüğünü daha bir gün önce söyledik ona. Kızımızın yoğun bakımda olduğunu biliyordu. Şimdi o da kahroldu. Adli Tıp Kurumu raporlarında "Teşhis edildi" yazıyordu. Adli tıp nasıl böyle bir hata yapabilir?

NASIL 'SENİ GÖMDÜK' DİYECEĞİM

Toprağa verdiği çocuğun kızı olmadığını 18 gün sonra büyük bir şokla öğrenen baba İlhan Özçelik: Kazadan sonra Hiranur'u ben teşhis ettim. Kefenliydi. Sadece burnunu ve saçlarını gördüm. Öldü diye toprağa verdim. Şimdi öğrendimki Hiranur yaşıyor, hastanede. Meğer Gülnur'u kaybetmişiz. Şoka girdim. İkisi de benim kızım. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Bir yanım buruk, bir yanım sevinç. Kızımı gidip hastanede gördüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu acılar, bu şoklar nasıl tarif edilir bilmiyorum. Annesinin, kardeşinin ve en yakın arkadaşı Gülnur'un öldüğünü ona nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Hatta 'Seni bile gömdük biz kızım' nasıl diyeceğim?

NEYE SEVİNELİM NEYE ÜZÜLELİM?

Dede Fetullah Akçil: İki aile de büyük şok yaşadı. İnanlımaz bir acı. Bu nasıl bir mucize? Yeğenim şokta, damadım şokta, ben şoktayım. Meğer öldü zannedip, toprağa verdiğimiz torunum Hiranur değil, Gülnurmuş. Meğer Hiranur yaşıyormuş. O canavar zaten yuvaları yıktı. Bir de bu korkunç kazanın içinde kocaman bir şok yaşandı. Neye sevinelim neye üzülelim. Yeğenim Nurullah yıkıldı. Damadım, toprağa verdiğini sandığı kızına yeniden kavuştu.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen kazada makas atarak ilerlediği önü sürülen otomobilin sürücüsü Yusuf Arıkboğa ve yanındaki arkadaşı Abdülsamet Topçi, arkadan gelen araçta bulunan baba Mehmet Topçi tarafından olay yerinden kaçırılmıştı. Baba ile oğlu yakalanmıştı. Ancak sabıkalı sürücü Yusuf Arıkboğa hâlen aranıyor?Bazen hayat, acıyla sevinci iç içe katıp, gerçek sanılan şeyi ters yüz ediyor. İstanbul'da yaşanan trafik kazasında ölen kızını toprağa verdiğini sanan baba bir mucize yaşıyor. Kazadan bu yana kızının yoğun bakımda olduğunu sanan baba ise şoka girdi. Hayata tutunan çocuk, toprağa verdiklerini sandığı yeğeni çıktı. Gömdükleri çocuk ise kendi kızıydı. Her şey, İstanbul Beşiktaş'ta 9 Haziran'da yaşanan trafik kazasıyla başladı. TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde "trafikte makas atma" nedeniyle yaşanan kazada 3'ü çocuk 4 kişi öldü. 10 kişi yaralandı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap'ın (8) öldüğü açıklandı. Diğer ölen kişi de sürücü Nurullah Eray'ın oğlu Yusuf Eray'dı (8). Cenazeler Muş ve Bitlis'te toprağa verildi. Kazada kurtulan Nurullah Eray, ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan yüzü sargı bezleriyle sarılı kızı Gülnur'un (9) yoğun bakımdan çıkması için günlerce dua etti. Sonunda Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden haber geldi: "Kızınız uyandı, solunum cihazından ayrıldı. Artık onu görmeye gelebilirsniz." Hemen hastaneye koşan baba, vücudundaki kırıklar nedeniyle defalarca ameliyat geçiren yoğun bakımdaki çocuğa "Gülnur ben geldim yavrum" dedi. Çocuktan gelen yanıt ise babayla birlikte herkesi şoke etti: "Dayı ben Hiranur'um." Bu gelişmenin ardından kazada eşini ve oğlunu kaybeden baba ilhan Özçelik, toprağa verdiğini sandığı kızı Hiranur'a mucizevi bir şekilde kavuştu. Yaşadığını sandığı kızını aslında toprağa verdiğini öğrenen Nurullah Eray ise büyük bir şok yaşadı.

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