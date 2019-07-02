Botan Çayı'nda su seviyesi düştü, otomobil ortaya çıktı

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Meydandere köyü yakınlarından geçen Botan Çayı'nda su seviyesinin düşmesiyle kime ait olduğu ve plakası henüz bilinmeyen otomobil ortaya çıktı. Üzerini kapladığı yosun nedeniyle uzun süredir suda olduğu tahmin edilen ters şekilde duran otomobili görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarmalar, çağrılan AFAD ekibiyle birlikte botla otomobile yanaşıp inceleme yaptı.

Uzun süren uğraşa rağmen sudan çıkarılamayan otomobilin, şasi numarası ve plakasından sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

(DHA)