09 Eylül 2020 Çarşamba 17:51:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 17:51:00
Bostancı'da İETT yangını!
Kaynak: DHA
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İstanbul Bostancı'da bir İETT otobüsü seyir halindeyken aniden alev aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti
Seyir halindeki İETT otobüsünden Bostancı'da, bir anda alevler yükselmeye başladı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken alevler otobüsün arka bölümünü sardı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekibi geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
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