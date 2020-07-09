Bosna Savaşı'nın sembol ismi hayatını kaybetti
Bosna Savaşı'nda, ailesi dahil tüm köylüleri Sırplar tarafından katledilen ve bunu öğrenince bir ağaca sarılıp gözyaşı döken Senad Medanoviç hayatını kaybetti.
Senad Medanoviç, savaş başladığında tutsak olarak Mantaça toplama kampına götürüldü.
Ardından kamptan kaçarak Bosna ordusuna katıldı. 3 yıl sonra geri döndüğünde, ailesinin ve köyünün Sırplar tarafından tamamen yok edildiğini öğrendi.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 69 kişi vahşice katledilmişti.
Yakılmış evinin önünde gözyaşlarına boğulan Medanoviç'in meşhur fotoğrafı uzun yıllar hafızalardan silinmedi.
Bosna Savaşı'nın sembol ismi Senad Medavoviç yaşama veda etti.
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