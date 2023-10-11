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11 Ekim 2023 Çarşamba 14:25:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 14:25:00

Börekçi iş yerine giren hırsızı tepsiyle kovaladı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki börekçi, iş yerine girip kasasından para çalmaya çalışırken suç üstü yakaladığı hırsızı tepsisiyle kovaladı.

Kazımiye Mahallesi'ndeki börekçi dükkanını açan Osman K. tezgaha börek çıkarmak için dükkanın mutfak bölümüne geçti.

Dükkanın açık ve boş olmasını fırsat bilen hırsız, kasayı açarak para almaya çalıştığı sırada dükkan sahibine yakalandı.

Osman K. elinde börek dolu tepsiyle hırsızlık şüphelisine vurmaya başladı. Dükkan sahibi böreklerin dağılması sonrası elindeki boş tepsiyle şüpheliyi dükkandan kaçana dek vurmaya devam etti.

Osman K. olayın ardından kasasından bir miktar paranın çalındığını tespit ederek polise başvurdu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini izleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli E.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler : corlu hirsiz spot haber borekci
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