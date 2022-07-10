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10 Temmuz 2022 Pazar 07:00:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 17:29:00

Bombalı koruma

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Bursa'da çiftçiler hasadına başladıkları yaban mersini meyvesinin kilosu 100 lira olunca meyvelerini kuş ve yabani hayvanlardan korumak için özel sistem geliştirdi. Meyveler, bomba ve kuş sesleriyle korunuyor.

DAĞLIK ALANLARDA YETİŞİYOR

Şeker ve göz hastalarına iyi geldiği bilinen yaban mersini meyvesinin hasadına başlandı. Türkiye'de yeni ekilmeye başlanan ve üretimin talebi karşılayamadığı meyvenin kilosu bu yıl dalında 100 liradan satılıyor. 1 dönüm alandan 1 ton meyve alan üreticiler, hasattan hatırı sayılır gelir elde ediyor. Meyve, dağlık alanda yetiştiği için yaban hayvanları ve kuşlar yaban mersinlerini yiyor.

SESTEN KORKUP GELMİYORLAR

Üreticiler de kilosu 100 lira olan meyveyi "hayvanlar yemesin, emekleri ziyan olmasın" diye kurdukları düzeneklerle koruyor.

Orhaneli ilçesi Göynükbelen köyünde üretim yapan Kazım Çerkes, bahçesine bomba sesi ve yırtıcı kuş sesi çıkaran düzenek kurdu. Ürünlerini hasat etmeye başlayan üretici Çerkes, "Bomba sesini duyan yabani hayvanlar bahçeye gelmiyor, rahat ettik" diyor.

Etiketler : yaban mersini hasat çiftçi
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