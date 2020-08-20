Bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, uzun süreli çalışmaları sonucunda 13 Ağustos'ta gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı ve bağlantılı olduğu ileri sürülen 5 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

İl Göç İdaresine teslim edildi

M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasını araştıran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kundaklama eylemleri sırasında cep telefonuyla olay yerinden kayıt aldığını tespit edip, terör bağlantısı şüphesiyle soruşturmayı derinleştirmişti.

İş yerlerini kundaklayan şüphelinin kırmızı bir bisikletle kaçtığının anlaşılmasıyla, M.A'nın kaldığı ev tespit edilmiş ve operasyonla zanlı gözaltına alınmıştı.

Evin içindeki gizli bölmelerde DEAŞ'a ait malzemeler, 3 patlayıcı düzeneği, "canlı bomba yeleği" ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmiş, ayrıca Türkiye'ye 2 yıl önce kaçak yollarla girdiği belirlenen zanlının, yakalanmaması durumunda bir polis merkezine bombalı saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürülmüştü.