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15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:49:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2020 Cumartesi 11:49:00

Bölünmüş yol ağı 27 bin kilometreyi aştı trafikte geçen süre yüzde 50 azaldı

Kaynak: AA

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Hız kesmeden devam eden altyapı ve yol çalışmalarıyla Türkiye'nin bölünmüş yol ağı 27 bin kilometreyi aştı, trafikte geçirilen süre yarı yarıya düştü.

Altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Türkiye'de ulaşım ağının en güçlü öğesi olan karayollarında bölünmüş yol uzunluğu 27 bin 470 kilometreye ulaştı.

Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 2003 öncesinde 6 bin 101 kilometre iken bu sayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bu yıl yapılan 120 kilometrelik yolla toplam 27 bin 470 kilometreye çıktı. Böylece 77 ilin birbirine bölünmüş yollarla bağlantısı sağlandı.

Yapılan yatırımlarla bölünmüş yol ağındaki artış, 2003-2020 döneminde 21 bin 369 kilometre oldu.

TRAFİKTE GEÇEN SÜRE YÜZDE 50 AZALDI

Bölünmüş yolların en önemli etkilerinden biri trafikte geçen sürenin düşmesi olarak dikkati çekti.

Bölünmüş yollar, toplam yol ağının yüzde 40'ını oluşturmasına rağmen tüm yol ağında hareket eden trafiğin yüzde 82'sini etkiledi.

Bu yollar sayesinde 40 kilometrelik ortalama hız 88 kilometreye çıktı ve bölünmüş yollardan hizmet alan vatandaşların yollarda geçirdiği süre yüzde 50'den fazla azaldı. Böylece yıllık 306 milyon saatlik zaman tasarrufu sağlandı.

Seyahat süresindeki kısalmalar sayesinde iş gücünden yaklaşık 11 milyar 423 milyon lira, akaryakıttan ise yaklaşık 6 milyar 802 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 18 milyar 225 milyon lira tasarruf sağlandı.

BİNLERCE KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Türkiye'nin her bölgesindeki yol çalışmaları bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sağladı.

Yurdun her bölgesindeki karayolu şantiyeleri binlerce kişiye istidam kapısı oldu.

Bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 1608 iş yerinde 53 bin 770 kişi çalıştı. Yol çalışmalarında 27 bin 540'ı karayolları personeli, 21 bin 412'si danışmanlık ve hizmet alımı çalışanı olmak üzere toplam 102 bin 722 personel doğrudan istihdam edildi.

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