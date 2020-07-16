Bolu'da korkutan deprem! İşte büyüklüğü
Bolu'nun Ericek ilçesinde sabah saat 08.18'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi, Bolu'nun Ericek ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye'de peş peşe yaşanan son depremler, insanlar üzerinde tedirginlik yaratırken, uzmanlar uyarılarda bulunmaya devam ediyor.
Ericek'te meydana gelen 3.1 büyüklüğündeki depremin yerin 4.5 kilometre altında gerçekleştiği açıklandı.
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