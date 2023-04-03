Bolu'da gölette kaybolan kişiyi arama çalışmasına ara verildi

Nallıhan'dan arkadaşı Uğur Çınar ile dün balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen ve teknenin alabora olması sonucu suda kaybolan Ferdi Uludağ'ı arama çalışmaları gün boyu sürdü.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama biriminin yanı sıra İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekiplerinin katılımıyla su yüzeyinde ve dipte tarama faaliyeti yapıldı.

Sonuç alınamaması üzerine sonlandırılan arama faaliyetlerine yarın devam edilecek.

Bu arada olay yerine gelen Uludağ'ın yakınları da çalışmaları endişeyle izledi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için Seben Taşlıyayla Göleti'ne gelen Uğur Çınar ve arkadaşı Ferdi Uludağ'ın bindiği tekne gece saatlerinde alabora olmuştu.

Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıkarken, Uludağ suda kaybolmuş, olay yerine Bolu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edilmişti.

Bölgedeki incelemenin ardından yardım istenen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başlamıştı.