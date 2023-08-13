Bolu'da alevler yerleşim yerine Ulaştı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerine kadar ulaşan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.



Belen köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen alevler, kullanılmayan ahşap evler, samanlıklar, odunluk ve ardiyeye sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, Kıbrıscık, Seben ve Bolu Belediyesi itfaiyesi ile yangın helikopteri sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, bölgeye yakın 3 ev yangının sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangında kullanılmayan 2 ahşap ev ile 3 samanlık, odunluk ve ardiye yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Mersin Erdemli'de çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Limonlu Mahallesi Kayacı Vadisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 söndürme helikopteri, ilk müdahale araçları ve arazözlerle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştiriyor.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA



Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Pınarlı köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 3 söndürme helikopteri, 2 arazöz, 2 su tankı ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, ormanlık alanda başlayan yangına Dinar, Başmakçı, Dazkırı, Evciler ilçeleri ve Tatarlı beldesi itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar, Antalya, Isparta ve Denizli itfaiye ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.

Yangına 10 arazöz ve 100 söndürme işçisi, Denizli'den gönderilen 1 helikopter ve Isparta'dan 3 uçak, 3 helikopter ile müdahalenin sürdüğü belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler Belediyelerinden toplam 8 itfaiye ekibi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ve Dinar İlçe Özel İdaresine ait iş makineleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilmiştir. AFAD koordinesinde saat 17.35 itibariyle 3 uçak ve 3 helikopter ile havadan müdahale edilen yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir."

ÖRTÜ YANGINI ORMANA SIÇRADI

Mardin'in Artuklu ve Mazıdağı ilçelerinde çıkan orman ve örtü yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Artuklu'nun Elmabahçe ile Mazıdağı'nın Kışlak ve Gümüşyuva mahallelerinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Mardin Orman Bölge Müdürlüğü ile Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, kara ve hava araçlarıyla müdahale ediyor.

Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Aliağa'da makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal ve 2 dozerle yangına müdahale edilmeye başlandı