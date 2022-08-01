Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu

Bölücü terör örgütünden kaçan bir terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları ile PKK/KCK terör örgütüne 2015'te katılan ve Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütü mensubu, Nusaybin sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bu yıl içinde PKK/KCK terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristlerin sayısı 63'e ulaştı.