Bolluk Şenliği'nde 10 ton keşkek dağıtıldı

Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde düzenlenen 'Bolluk ve Keşkek Şenliği'nde yaklaşık 10 ton keşkek dağıtıldı. Şenlik için 20 kazanda yaklaşık 2 ton keşkek hazırlandı. 1 tonluk büyükbaşın kesildiği etkinlikte, 200 kilo pirinçten yapılan pilav, yaklaşık 5 bin kişiye dağıtıldı. 10 ton keşkek ise katılımcılar tarafından 2 saatte tüketildi.

