Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Bodrum'da yangın söndürme uçakları test uçuşu yaptı

Torba ve Güvercinlik mahallelerinde denizden su alan iki uçak, test amacıyla bazı alanlara su boşalttı.

Amfibik uçakların olası yangınlara karşı Milas-Bodrum Havalimanı'nda hazır bekletildiği bildirildi.

Denizde teknelerde seyir yapan bazı tatilciler, uçakların denizden su almasını ilgiyle izledi.

Uçakların her birinin 4,5 ton su alma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.