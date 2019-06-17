Bodrum açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 31 kişi kurtarıldı
Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Teknedeki 31 kişi kurtarıldı, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
Bodrum açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı. Sahil Güvenlik 31 kişiyi kurtardı. Dalgıçlar, kayıp olma ihtimaline karşı batan tekneye dalış yapıyor.
Bodrum açıklarında bu sabah saat 7.00 sıralarında, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeyen taşıyan kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı.
Öte yandan, 34 metre derinlikte bulunan teknede hayatını kaybeden göçmenler olduğu belirtildi.
8 DÜZENSİZ GÖÇMENİN CESEDİNE ULAŞILDI
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan teknede 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.
(AA)
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