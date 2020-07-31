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31 Temmuz 2020 Cuma 16:33:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 16:33:00

Bodrum'a son 3 günde 300 bine yakın araç giriş yaptı

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Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde ise 300 bine yakın aracın giriş yaptığı turistik ilçede, havadan ve karadan denetimler sıklaştırılırken, koronavirüs tedbirleri de artırıldı.

4 günlük bayram tatili için büyükşehirlerden kaçanlar ve 4 günü yazlık tatil beldelerinde geçirmek isteyenler çarşamba ve perşembe günlerinden itibaren yollara düştü.

Tatil beldelerine akın eden yerli ve yabancı turistler nedeniyle bazı bölgelerde yoğunluk oluştu.

O gölgelerden biri de Muğla.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü oluşan yoğunluk üst seviyelere ulaştı.

3 GÜNDE 300 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Son 24 saatte 90 bin, son 3 günde 300 bine yakın aracın giriş yaptığı ilçedeki oteller, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kapasitenin tam doluluk oranına ulaştı.

Öte yandan, belediye tarafından pandemi nedeniyle hayata geçirilen 'Güvenli alan' projesi kapsamında tüm işletmeler denetlerken yoğunluk halk plajlarında da gözlendi.

Polis ve jandarma ekipleri de havadan ve karadan 24 saat esaslı kontrollerini sürdürüyor. İlçe girişindeki Torba uygulama noktasında bölgeye giriş yapan araçlar denetlenerek, vatandaşların kimlik ve maske kontrolleri yapılıyor.

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