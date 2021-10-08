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08 Ekim 2021 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 15:00:00

Böbrekleri koruma eğitimi anaokulunda başlayacak

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Türk Böbrek Vakfı'nın, "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" projesi kapsamında Kırklareli'nde anaokulu öğrencilerine derslerde kronik böbrek hastalığı farkındalık eğitimi verilecek.

Türk Böbrek Vakfı'nın, "Doğru Beslen Sağlıklı Kal" projesi kapsamında Kırklareli'nde anaokulu öğrencilerine derslerde kronik böbrek hastalığı farkındalık eğitimi verilecek. Türk Böbrek Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen ve pilot il olarak Kırklareli'nde başlayacak projenin tanıtım toplantısı yapıldı.

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, 9 yaşındaki çocuklara yönelik eğitimleri, 60-72 aylık anaokulu öğrencilerine de anlatılabilecek düzeye getirdiklerini ifade etti.

Projenin ülkedeki tüm okul öncesi eğitim kurumları ile paylaşılacağını aktaran Erk, "Proje hazırlanırken, 60-72 ay grubunun fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal özellikleri göz önüne alınarak MEB'in yayınladığı rehberlere bağlı kaldık." diye konuştu.

Eğitim projesini çocuğun öğretmeni ve akranları ile iletişimde kalmasına yardım edecek şekilde oluşturduklarını dile getiren Erk, şu değerlendirmede bulundu:

"Öğretmeni, aynı hedeflere ulaşmasına yardım edecek alternatif etkinlikler yapabileceği eğitim materyalleri geliştirdik. Modüllerin ana temasını sağlıklı beslenme ve okul gıdası logosu olarak belirledik. Eğitim modüllerinin içeriklerini müzik, hareket, bilişsel etkinlikler, drama, Türkçe dil ve oyun etkinliklerinden oluşturduk."

Konuşmaların ardından proje hakkında bilgiler verildi ve okul müdürlerine eğitim setleri dağıtıldı.

Toplantıya, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan ve okul öncesi eğitimi sınıflarının bulunduğu okul müdürleri katıldı.

Etiketler : Böbrekleri koruma Valisi Osman Bilgin Türk Böbrek Vakfı Doğru Beslen Sağlıklı Kal
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