Böbrek hastası Almira yardım bekliyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2 odalı toprak evde yaşayan ve çobanlık yaparak geçimini sağlayan 4 çocuk babası Hasan Buğdaycı, böbrek hastası 5 yaşındaki kızı Almira için yardım çağrısında bulundu. Kızının tedavisi için 10 günde bir 2 kilometre yol yürüyerek ana caddeye ulaştığını oradan otobüsle hastaneye gittiğini ifade eden Buğdaycı, "Maddi durumum yok. Kızımı yeterli besleyemiyorum. Yeterli vitamin alamıyor. Kötü şartlarda yaşadığı için her geçen gün durumu kötüye gidiyor" dedi.

