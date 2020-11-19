Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi
Kaynak: İHA
Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında terör örgütüne ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.
Ürünveren köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü; çok sayıda kıyafet, yaşam malzemeleri, 1 adet şarjör, 19,5 kg tütün, 18 adet büyük pil, 60 adet kalem pil, 1 adet panço, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet testere, 158 kg çeşitli gıda maddesi ele geçirilmiştir.
Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
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