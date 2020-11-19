  • BIST
    1313.02
  • Dolar
    7,5431
  • Euro
    8,9723
  • Altın
    452,6820
İstanbul
8 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi
ABD Senatosuna 'BAE'ye F-35 satışına karşı çıkan 4 ayrı karar tasarısı sunuldu
Hatay'da orman yangını çıktı! Ekipler çıkan yangına müdahalede bulunuyor
Isparta'da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor
ABD'yi ikiye bölen "asker" kararı
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
MEB uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
RTÜK'ten sosyal medya açıklaması: Üyelerin paylaşımları sadece kendilerini bağlar
Akar: Türkiye, Libya halkının ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
19 Kasım 2020 Perşembe 23:49:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 23:49:00

Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Bitlis'in Hizan ilçesinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen terör operasyonu kapsamında terör örgütüne ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Hizan ilçesi Ürünveren köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Kasım 2020 tarihinde "Yıldırım-12 Beşkaynak Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-92” operasyonu icra edilmiştir.

Ürünveren köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü; çok sayıda kıyafet, yaşam malzemeleri, 1 adet şarjör, 19,5 kg tütün, 18 adet büyük pil, 60 adet kalem pil, 1 adet panço, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet kürek, 1 adet balta, 1 adet testere, 158 kg çeşitli gıda maddesi ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

İzzet Yıldızhan'ın depremde zarar gören ofisinin bulunduğu bina için karar verildi!

İzzet Yıldızhan'ın depremde zarar gören ofisinin bulunduğu bina için karar verildi!
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı

Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı
Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...

Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Merve Özbey'den samimi itiraf

Merve Özbey'den samimi itiraf
Kaz Dağları'nda inzivaya çekildi

Kaz Dağları'nda inzivaya çekildi
Tuğba Yurt'tan müjde...

Tuğba Yurt'tan müjde...
Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor

Yeni projesi için hayalindeki karakteri bekliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER