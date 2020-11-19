Bitlis'te teröristlerce toprağa gömülmüş malzemeler ele geçirildi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Hizan ilçesi Ürünveren köyü kırsalında bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla 19 Kasım 2020 tarihinde "Yıldırım-12 Beşkaynak Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2020-92” operasyonu icra edilmiştir.



Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyan malzemelere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulmuş, diğer malzemeler ise yerinde imha edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi.