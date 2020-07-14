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14 Temmuz 2020 Salı 00:41:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 00:41:00

Bitlis'te sağanak ve dolu baskınlara neden oldu

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Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle oluşan su baskınları, tarım arazileri ve sulama kanallarına zarar verdi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ahlat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede etkili olan yağış sonrası meydana gelen selin, ilçeye bağlı Güzelsu, Saka, Alakır, Taşharman, Burcukaya, Dilburnu ve Yeniköprü köylerindeki bazı tarım alanları ile sulama kanallarına zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sele hazırlıksız yakalanan çiftçiler, iş makineleri ve traktörlerle müdahale ederek sel sularının tarım alanlarına fazla zarar vermemesi için çaba harcadı. Sele kapılan vatandaşlarımızın imdadına Jandarma ekipleri yetişerek gerekli müdahaleyi yapmıştır. Ayrıca bölgedeki hasar tespit çalışmaları bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından başlatılmıştır."

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kentte etkili olan sağanağın bazı bölgelerde selin oluşmasına neden olduğu bildirildi.

Kale ve Cumhuriyet mahallesi ile Ahlat yol kavşağında yaşanan sel sonucu, ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Köylerimizde ise Kaynarca bölgesinde bulunan Kağanlı, Söğütlü, Yumurtatepe, Koruklu köyü ve Yapraklı mezrası yollarında selden dolayı çamur yığıntısı meydana gelmiş. Belediye ve İl Özel İdare ekipleri başta olmak üzere ilgili tüm kamu kurum ekipleri sahada yol açma, temizleme, bodrumlardan sel sularını tahliye etme çalışmalarına devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır. Bu sel afetinde herhangi bir can kaybının olmaması en büyük tesellimizdir."

Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, su baskının yaşandığı köyleri inceledi

Öte yandan Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Nuri Mehmetbeyoğlu, kentte etkili olan sağanak nedeniyle su baskının yaşandığı köylerde incelemelerde bulundu.

Su baskını nedeniyle ekili tarım arazilerinin zarar gördüğü Kırkpınar ve Çetintaş köylerini ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Mehmetbeyoğlu, devletin vatandaşların yanında olduğunu ve yaraların sarılacağını belirterek, ilgili kurumların ekiplerinin bölgede canla başla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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