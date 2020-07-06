Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Kaynak: İHA
Bitlis'in Hizan ilçesinde yol kontrolleri esnasında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hizan ilçesine bağlı Sağınlı-Ballı köyü yolunda 3-5 Temmuz tarihlerinde yol kontrolü yaptığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kontrollerde 3 araç ve araçlardaki 6 şüphelinin üst aramasında 5 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 17 şarjör, bir uzun namlulu silah ile 4 şarjörü, 1294 fişek, 25 tabanca fişeği, hücum yeleği ele geçirilmiştir. Yakalanan 6 şüpheli hakkında Hizan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'terör örgütüne yardım ve yataklık etmek' ile '6136 sayılı kanununa muhalefet' suçlarından işlem başlatılmıştır. Güvenlik güçlerimiz, bölge halkımızın da desteğiyle terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir."
- Bitlis'te çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Halk otobüsünde dehşet anları! Polis her yerde onları arıyor
- Mübaşirde koronavirüse rastlandı, 1'i hakim 5 kişi evlerinde gözetime alındı
- Gülistan Doku için sualtı aramaları 183 gün sonra sonlandırıldı
- Kütahya'da 20 dakika süren dolu seralara büyük zarar verdi
- Sakarya'daki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi