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06 Ağustos 2022 Cumartesi 07:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:14:00

Bitkiye adını verdi! Eşi zirvede yaşayacak

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Orman mühendisi Rasim Çetiner, Karkın Yaylası'nda yeni bir bitki türü keşfetti. 2300 metre yükseklikte açan bitkiye 7 yıl önce vefat eden eşi Alime Çetiner'in anısına ‘Achillea Alimeana' adını verdi.

DAHA ÖNCE DE İKİ KEŞFİ VARDI

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli Yüksek Orman Mühendisi Rasim Çetiner, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe yönelik çalışmalar sırasında 2013 yılında Babadağ ilçesinde 1800 metre yükseklikte fotoğrafladığı "Denizli sümbülü"nü literatüre kazandırdı. Ardından 2019 yılında 2200 metrede fotoğrafladığı ve Denizli Yünlügelini olarak isimlendirilen yeni bitki türüne ise soyadına atfen "Rindera Cetineri" adı verildi.

Rasim Çetiner, "Rahmetli eşimin makalelerde adı geçtiğinde her duyanın bir Fatiha göndermesi talebimiz" diye ricada bulundu.

BOTANİK DÜNYASINDA BİLİNECEK

Çetiner, son olarak Çameli'deki Karkın Yaylasında yeni bir bitki türünü daha keşfetti. Yeni bir civanperçemi türü olan bitki, bir bilim dergisinde yayımlanan makaleyle "Hanımperçemi/Achillea Alimeana" ismiyle bilim dünyasına tanıtıldı. 2005 yılında kaybettiği eşi Alime Çetiner'in ismini bitkide yaşatmak isteyen Çetiner, "Eşimin adı botanik ve bilim dünyasında bilinecek, duyulacak ve bahsedilecek" dedi.

Etiketler : botanik bitki bilim
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