Bisikletli mama servisi

Osmaniye'de bir grup hayvansever, sokağa çıkma kısıtlamasında bisikletleriyle taşıdıkları kuru mamalarla kırsaldaki sokak hayvanlarını besledi. Bisikletle kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çağşak köyüne giden hayvanseverler, "Tüm sokak canlarına yetişemeyiz ancak bir sivil toplum kuruluşu bilinciyle kurumların üzerindeki yükü hafifletmeye çalışıyoruz" diye konuştu.



Sokak canlılarını imkanları ölçüsünde beslediklerini ve tedavilerini üstlendiklerini anlatan hayvansever Perihan Çeken evinin bahçesinde de kedi ve köpek beslediğini kaydetti. Çeken, "Doğada birçok yabani hayvanı da görmekteyiz. Kalbi atan her türlü canlıya merhametle yaklaşın. Salgın döneminde eminim sizlere de çok iyi gelecek. Pandemiyi biz yaşamadık. Çünkü hayvanlarla iç içeyiz, herkese böyle bir yaşamı tavsiye ediyoruz."