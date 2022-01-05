Birleşmiş Milletler gibi karavan kampı

Antalya'nın Demre ilçesine karavanıyla gelen Türk, İspanyol, Alman, İngiliz ve Romanyalı aileler, farklı dil, kültür ve yaşam tarzına rağmen kurdukları komşuluk bağıyla dikkati çekiyor. Sülüklü Plajı'nda konaklayan farklı ülkelerden turistler, 'Birleşmiş Milletler gibi' söylemini yansıtan karavan parkı alanındaki yaşamlarıyla tatillerini eğlenceli hale dönüştürüyor.

Evlerindeki yaşamı karavana yansıtan aileler, besledikleri hayvanlar ile çiçekleri de yanlarından ayırmıyor. Video paylaşım platformunda takipçi sayısıyla dikkat çeken İspanyol sosyal medya fenomeni Mia Astropovic, 39 ülke gezdikten sonra 10 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi. Astropovic, "Dünyada böyle candan, içten insanların yaşadığı ülke yok" dedi.

Plajdaki karavan parkı alanında İspanyol Astropovic'e, Alman Marie Clave Dietz (30) ve Maximilian Dietz (28) çifti ile 3 yaşındaki oğulları Milan da komşuluk ediyor.

