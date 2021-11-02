Birleşmiş Milletler gibi aile

SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde yaşayan Öztürk Ailesi daha önce Rusya, Kırgızistan ve Özbekistan'dan gelin aldı. Aynı ailenin 28 yaşındaki mensubu Harun Öztürk de önceki gün Moldovalı Valentina Kesya ile hayatını birleştirdi. 22 yaşındaki Valentina ile sosyal medyada tanıştığını anlatan Öztürk, kuzenlerinden sonra aileye yabancı gelin getirmenin sevincini yaşadı.

YABANCI GELİNE HERKES ALIŞIK

Ailesinin yabancı gelinlere alışık olduğunu söyleyen Harun Öztürk, "Düğünde Moldovaca, Türkçe ve Kürtçe şarkılar söylendi, oyunlar oynandı. Moldova'ya da gideceğiz, buraya da geleceğiz. Eşimin ailesi Ağrı Dağı ve İshak Paşa Sarayı'nı çok beğendiler. Beraber Nuh'un Gemisi'nin olduğu yeri gezdik. Ailemde Rus, Kırgız ve Özbek gelin dahi var" dedi.