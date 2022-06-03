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03 Haziran 2022 Cuma 18:09:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 18:09:00

Birçok ilde toz taşınımı etkili oldu: Peki ne zamana kadar sürecek?

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İç ve güney kesimlerde görülen toz taşınımı hafta sonu da etkili olacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedilecek. Toz taşınımının pazartesi gününden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Gökyüzü kırmızı, turuncu renge büründü, araçların üzeri tozla kaplandı.

Türkiye toz taşınımının etkisinde.

Suriye kaynaklı toz taşınımı etkisini hafta sonu da sürdürecek.

BİRÇOK BÖLGEDE YAĞIŞLI HAVA BEKLENİYOR

Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Sıcaklıkla birlikte yağış da görülecek.

Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, özellikle iç ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesinin beklendiğini söyledi.

Marmara, Ege ve Karadeniz'de de yağış bekleniyor.

Özdemirci, "İç Anadolu'nun güney kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun genelinde ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar var" dedi.

3 BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK 30 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK

Ankara'da hava sıcaklığının 30 ila 32 derece arasında olması bekleniyor. Aralıklarla gök gürültülü sağanak da görülecek.

Hafta sonu İstanbul'da bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık 30 derece civarında seyredecek.

İzmir'de ise sıcaklık 34 dereceye çıkacak.

Etiketler : hava sıcaklığı İstanbul Marmara
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