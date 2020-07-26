  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8493
  • Euro
    7,9944
  • Altın
    418,8370
İstanbul
20 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elon Musk'tan şok açıklama: Kime istiyorsak darbe yaparız
Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı yeni hizmet binası açılıyor
Şiddete maruz kalmış olabilirim
Karın ağrıları dinmeyecek!
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
'İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı' Kurban Bayramı'na hazır
Kadın girişimci kendi işinin patronu oldu
Deprem oldu sandılar: 9 katlı binanın zemin kolonu patladı
Kurban Bayramı öncesi Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarılar
Rus turizm sektöründe 'Türkiye' sevinci
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 212 bini geçti
Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
ABD'de geri sayım başladı! Son 100 gün
Fed faizde değişikliğe gitmeyecek, yeni politikalara işaret edebilecek
Bu paylaşımdan hemen sonra dehşeti yaşadı
Elektrik faturalarına "yeşil" işaret!
Rasulayn'da pazar yerine bombalı terör saldırısı: 5 ölü
Yeni dijital dönüşüm hamlesi
6 ayda 9 milyon TL! Gel jigolo ol tuzağı
Borsa İstanbul'da yeni dönem başlıyor
Otelde dehşet anları! Tahra ile saldırdılar, panik odası hazırlanıyor
"Vefat edene dua edilir, beddua değil"
Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı
Bakan Selçuk duyurdu! Destek miktarı arttırıldı
26 Temmuz 2020 Pazar 11:52:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2020 Pazar 12:00:00

“Biraz tatil yapalım dedik” paylaşımı sonrası tekneleri battı

Kaynak: İHA

ABONE OL

Balıkesir'in Edremit ilçesinde teknelerinin batması sonucu ölüm kalım savaşı veren ve 3 saatlik yüzme sonrası karaya ulaşan sporcu Yalçın Erciyes'in hem kendi hem de arkadaşının hayatını kurtarırken, bir kişi yaşamını yitirdi.

Basketbol antrenörü olan Yalçın Erciyes’in sosyal medya hesabından ‘Biraz tatil yapalım’diyerek bu fotoğrafı paylaştıktan kısa bir süre sonra teknelerin battığı öğrenildi.

 Erciyes, teknelerinin batması sonucu yüzerek karaya çıkmayı başarırken hemen Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Güre SSK kampı yakınlarında karaya çıktığını ifade etti. Bunun üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri Akın Sonragelen’i denizde sağ olarak kurtardı. Arama çalışmasını sürdüren ekipler daha sonra su üstünde Osman Sonragelen (62) bulup sahil güvenlik botuna aldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada basketbol antrenörü ve restoran işletmecisi olan Yalçın Erciyes’in sosyal medya hesabından kırmızı-beyaz bir teknede belki ölen yada kurtarılan diğer arkadaşının çektiği “Biraz tatil yapalım dedik” şeklindeki fotoğrafı paylaştıktan kısa sonra battığı tahmin ediliyor. Paylaşım sonrası arkadaşları sporcu ve iş insanı Erciyes'e geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

BURHANİYE’YE GİDECEKLERDİ

Bu arada 3 arkadaşın 8 metrelik kırmızı-beyaz tekne ile Edremit’in Güre Limanı’ndan Burhaniye Ören açıklarına gitmek üzere denize açıldıkları öğrenildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER