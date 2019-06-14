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14 Haziran 2019 08:00 | Cuma

Bırakın tatil yapsınlar

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili bugün başlıyor. 3 aylık tatil sürecini verimli hale getirmek için ebeveyne büyük iş düştüğünü söyleyen uzmanlar, ailelere 'Zayıf olan notlar için çocuklarınıza kızmayın' uyarısında bulundu. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim hayatına devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının son zili çaldı. 3 ay sürecek yaz tatiline çıkacak olan öğrenciler ve aileler, bir yandan karneleri düşünürken bir yandan da tatil planları yapıyor. Uzmanlar ailelerin, karneleri zayıf gelen çocuğu başkalarıyla kıyaslamamaları, bütün tatil boyunca ders çalıştırmamaları ve baskıya maruz bırakmamaları gerektiğinin altını çiziyor. 

YAPICI DAVRANIN 

Ailelerin suçlayıcı bir dil kullanmaması gerektiğini ifade eden çocuk gelişimi uzmanı Gül Karaçetin, “Notların kötü olması durumunda yapılan sık yanlışlardan biri, çocukların kişiliğine yönelik yıkıcı eleştirilerin yapılmasıdır. ‘Sana harcadığımız parayı hak etmiyorsun' gibi sözler, çocukların mutsuz hissetmesine yol açabilir. Ruhsal sağlığını ve ebeveynle olan ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir” dedi. Karaçetin, “Aileler, çocuklarına şefkatli bir yaklaşım sergilemeli ve onlara olan sevgilerinin hep devam edeceğini göstermelidir” diyerek ailelere tavsiyede bulundu. 

EĞLENCE ZAMANI 

Karnenin yalnızca sayısal değerlerden oluşmadığını söyleyen gelişim psikolojisi uzmanı Ilgın Başaran, karnenin görüş kısmının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Çocukların yaz tatilini elektronik cihazlara hapsolarak geçirmemesi gerektiğini ifade eden Başaran, “Çocuğun yapmak istediği aktiviteler neler ise bunları gerçekleştirmesi için fırsatlar sunulmalı. Yaz döneminde tatile gitmek, yeni yerler, tarihi ve doğal güzellikleri gezmek hem çocuk-anne-baba ilişkisini yakınlaştıran bir deneyim olacak hem de çocuğun ufkunu genişletecektir” dedi.

YETENEKLERİNİ KEŞFEDİN

Ailelere, ‘tatilin hakkını verin’ tavsiyesinde bulunan uzmanlar, çocukların keşfedilmemiş yeteneklerine odaklanılması gerektiğinin altını çiziyor. Ailelerin, çocuklarının yeteneklerine ve gelişimlerine ne gibi katkı sağlayabileceğine odaklanması gerektiğini söyleyen eğitimci Feyza Sezerel, çocukları bedensel ve zihinsel olarak olumlu besleyen aktivitelere yönlendirmek gerektiğini ve sosyalleşmelerinin sağlanmasının onlar için en iyisi olacağını söyledi. 

SINAV MARATONU BAŞLIYOR 

Ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, sınavlarla ilgili süreçten dolayı yaz tatilinde ayrı heyecan yaşayacak. Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 24 Haziran'da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ise yarın ve pazar günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) ter dökecek. ÖSYM, hafta sonu 188 sınav merkezinde uygulanacak YKS'ye, toplam 2 milyon 528 bin 110 adayın katılacağını açıkladı. Öte yandan sınava girecek adaylardan kimliğini kaybeden veya yeniden çıkarmak isteyenlerin mağduriyetini gidermek amacıyla, hafta sonu nüfus müdürlükleri açık olacak. 

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