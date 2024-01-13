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13 Ocak 2024 Cumartesi 08:30:00 - Güncelleme:13 Ocak 2024 Cumartesi 08:30:00

Bir zamanlar hayat tarzı idi, artık nostalji oldu

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Türkiye'de yük taşımada işlemlerinde kullanılan develer taşıma alanındaki misyonunu tamamlayınca kültür hizmeti vermeye başladı.

Türkiye'de 1950'li yıllara kadar yük taşımada işlemlerinde kullanılan develer taşıma alanındaki misyonunu tamamlayınca kültür hizmeti vermeye başladı. Ülkenin en fazla deve varlığına sahip il olan Aydın'da erkek develer arenalarda güreşerek dişi develer ise yerli ve yabancı turist dolaştırarak sahiplerine para kazandırıyor.

Yörük kültürünün yaygın olduğu bölgelerde lüks otomobiller yerine günlük kirası 4 bin TL civarında olan uysal develer düğünlerde gelin ve sünnet çocuğu taşıyarak sahibi için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Özellikle şenliklerde başta çocuklar olmak üzere yediden yetmişe pek çok kişinin deve ile tur atıp hatıra fotoğrafı çektirmesi Aydın'da deveciliği cazip hale getirdi.

Yaklaşık 100 metre mesafede turu 100 TL'ye binilen develeri sayesinde ekmek kazandıklarını belirten deveciler, "Yörük kültürünün vazgeçilmezlerinden biri de develerimiz. Ancak yerleşik hayata geçilince Yörük kültürü de unutulmaya başladı. Aydın'da pek çok kişi yılın dört mevsimi hayvan sürerek yaşama geleneğine son verdi. Ancak deve besleme geleneği halen devam ediyor. Özellikle şehir merkezlerindeki festivallerde yeni nesil deve binmeye meraklı. Gelen talepler üzerine deve turları düzenlemeye başladık. 2024 yılı için 3-4 dakika süren kısa mesafeler için tur ücreti kişi başına 100 TL alıyoruz. Talep yoğun olunca iyi gelir elde ediyoruz. Vatandaşlar da nostalji yaşıyor. Pek çok kişi hem deve turu yapıyor. Hem de hatıra fotoğrafı çektirip anı biriktiriyor. Develere olan ilgi bizim için de ekmek kapısı oluyor" diye konuştu.

Etiketler : türkiye deve kültür
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