Bir ‘sürü' nedenle köye döndüler

Bir ‘sürü' nedenle köye döndüler

Türkiye'nin zengin bitki örtüsü ve geniş meralarıyla hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi" hayata geçirildi. 33 kişinin yararlandığı projeyle 3 bin 84 koyun satın alındı.



BULANIK KÖYÜ'NDE TÖREN YAPILDI

Kars'ta hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının desteği, Ziraat Bankasının iş birliğiyle faizsiz kredi desteğinin sağlandığı, 33 köyden 33 kişinin yararlandığı projeyle 3 bin 84 koyun satın alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bulanık köyünde hak sahiplerine verilmek üzere koyun teslim töreni düzenledi.

HAYVAN SAYISINDA REKOR BEKLEYİŞ

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, kentin sahip olduğu yaklaşık 620 bin büyükbaş ve 600 bin küçükbaş hayvan varlığıyla ülke sıralamasında üst sıralarda yer aldığını söyledi. Kars'ın çok ciddi bir hayvancılık kültürüne sahip bulunduğunu belirten Öksüz, "Amacımız hayvan varlığımızı her yıl üstüne koyarak çoğaltmak ve ülke genelinde ilk sıraya yükselmektir" dedi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan çiftçi ve besicilere ellerinden geldiği kadar destek olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Üretim, tarım ve hayvancılık olmadan hiçbir şey olamaz, olmuyor" dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç Kars'ı hayvancılıkta daha ileri seviyelere getirmek için çalıştıklarını anlattı.