İŞÇİ OLARAK AVRUPA'YA GİTTİ

Trabzonlu Celal Tuna (83), 1961 yılında vatani görevini yaparken babasının öldüğünü kendisine haber vermeyen ailesine kızdı. Tuna'nın bu kızgınlığı hayatını değiştirdi ve 1963 yılında askerliğini tamamladıktan sonra işçi olarak Belçika'ya gidip izini kaybettirdi.

YEĞENİ 20 YIL SONRA BULDU

Bir süre sonra Hollanda'ya yerleşen Tuna, bir kadınla evlendi. Uzun yıllar pansiyon işleten Tuna, eşinin ölümünden sonra yalnız yaşadı. Celal Tuna'yı 20 yıl önce Fransa'da yaşayan yeğeni Serken Tuna buldu. Amcasını yeniden Türkiye'ye götürmek istedi ama sonuç alamadı.

VASİYETİ VATAN TOPRAĞI OLDU

İnadından vazgeçmeyen Tuna, geçtiğimiz günlerde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 59 yıl Türkiye'ye ayak basmayan Tuna'nın cenazesi, vasiyeti üzerine Trabzon'a getirildi. Yomra ilçesine bağlı Tepeköy mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLDİ

Celal Tuna, 24 yaşında gittiği Avrupa'dan inat uğruna hiç memleketine gelmedi. Ancak kendisini 20 yıl sonra bulup bulup ara ara görüştüğü yeğenine "Ölünce beni köyüme götürün' vasiyetinde bulunmuş" dedi. Celal Tuna'nın cenazesi dualar eşliğinde aile kabristanına defnedildi.